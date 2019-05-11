Оккупанты в Черном море будут пугать военные корабли США модернизированным Ту-22М3М
|16:00 10.06.2019
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|Крым
Оккупанты надеются, что модернизация дальнего бомбардировщика Ту-22М3 до Ту-22М3М сделает из самолета «фактически новую машину», поскольку у бомбардировщика существенно увеличивается радиус действия из-за использования комплекса для осуществления дозаправки.
К тому же, по информации представителей ПАО «Туполев», радиоэлектронное оборудование на Ту-22М3М обновлено на 80%. Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на росийские СМИ.
После такой «глубокой модернизации» дальние бомбардировщики Ту-22М3М смогут появиться территории оккупированного Крымского полуострова – после окончания модернизации аэродрома Бельбек (оккупированный Севастополь).
Российские эксперты предполагают, что появление Ту-22М3М вызовет реакцию со стороны США и Украины. Так как модернизированный дальний бомбардировщик при взлете с Бельбека сможет за "считанный минуты оказаться над американскими ракетными эсминцами, зашедшими в Черное море".
В планах государства-агрессора использование Ту-22М3М в проведении воздушных миссий над Средиземным морем.
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