Оккупанты надеются, что модернизация дальнего бомбардировщика Ту-22М3 до Ту-22М3М сделает из самолета «фактически новую машину», поскольку у бомбардировщика существенно увеличивается радиус действия из-за использования комплекса для осуществления дозаправки.

К тому же, по информации представителей ПАО «Туполев», радиоэлектронное оборудование на Ту-22М3М обновлено на 80%. Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на росийские СМИ.

После такой «глубокой модернизации» дальние бомбардировщики Ту-22М3М смогут появиться территории оккупированного Крымского полуострова – после окончания модернизации аэродрома Бельбек (оккупированный Севастополь).

Российские эксперты предполагают, что появление Ту-22М3М вызовет реакцию со стороны США и Украины. Так как модернизированный дальний бомбардировщик при взлете с Бельбека сможет за "считанный минуты оказаться над американскими ракетными эсминцами, зашедшими в Черное море".

В планах государства-агрессора использование Ту-22М3М в проведении воздушных миссий над Средиземным морем.