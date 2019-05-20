Аркадій Ротенберг, один із наближених до президента Росії Володимира Путіна російських олігархів, купив компанію "СГМ-Міст", яка закінчує роботи із добудови Керченського мосту.

У Ротенберга виданню "Інтерфакс" підтвердили, що компанія-будівельник Керченського мосту буде викуплена холдингом олігарха найближчим часом. Суму операції у нього не назвали, пише ZN,UA.

Компанія була створена у 2015 році, її завданням було у найкоротші терміни пов'язати власне російську територію із Кримом, який був незаконно анексований Росією у 2014 році.