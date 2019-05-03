США, ЄС і НАТО закликали молдавських політиків до стриманості і діалогу

09:15 10.06.2019 0 комментариев Молдова

Захід визнає лютневі вибори в Молдові вільними і демократичними і закликає поважати їх результати.

США, Європейський Союз і НАТО публічно закликали владу Молдови до діалогу та поваги до результатів виборів, а також застерегли від переростання політичної кризи у відкритий конфлікт, пише ZN,UA.

Зокрема, ЄС висловив готовність до співпраці з урядом, сформованим коаліцією демократично обраних партій.

"Євросоюз готовий працювати з демократично легітимним урядом на основі взаємної прихильності до реформ і основних принципів, закріплених у нашій Угоді про асоціацію. Повага до верховенства права і демократії має залишатися основою наших відносин", - заявили в неділю, 9 червня, високий представник ЄС у закордонних справах Федеріка Могеріні і єврокомісар Йоганнес Ган.

Вони в черговий раз вказали на необхідність спокою і стриманості політичного діалогу, який має стати ключем до виходу з політичної кризи.

Заяву схожій тональності зробив Північноатлантичний Альянс.

"Ми закликаємо всі політичні сили країни виявляти спокій і стриманість і врегулювати свої розбіжності шляхом діалогу при повній повазі до верховенства права. Демократично обрані лідери Молдови повинні працювати разом для подолання цієї кризи", - заявила офіційний представник НАТО Оана Лунгеск.

Сполучені Штати Америки підкреслили, що влада Молдови має поважати результати парламентських виборів, які відбулися в лютому, і також закликали політичних оппоннентов до діалогу.

"США закликають всі сторони проявити стриманість і погодитися на вихід із ситуації з допомогою політичного діалогу. Парламентські вибори були конкурентними... Волю народу Молдови... має бути дотримано без будь-якого втручання. Забезпечення процвітання і демократичного майбутнього Молдови та всіх її громадян є загальною метою, яку Сполучені Штати продовжать підтримувати", - йдеться в заяві Державного департаменту у зв'язку з подіями в Молдові.

Нагадаємо, напередодні КС Молдови видав постанову про розпуск парламенту країни. Опівночі 8 червня сплили 90 днів, відведені на формування нового уряду. У той самий день, але після того, як сплили відведені законом строки, депутати створили парламентську коаліцію, до складу якої увійшли проросійська "Партія соціалістів" і проєвропейський політичний блок "ACUM".

На екстреному засіданні парламенту ввечері 8 червня було затверджено склад Кабінету міністрів Молдови, члени уряду склали присягу. Уряд Молдови очолила лідер партії "Дія і солідарність" Майя Санду, спікером парламенту стала лідерка "Партії соціалістів" Зінаїда Гречана.

Також депутати більшістю в 61 голос проголосували за прийняття декларації "Про захоплену державу", в якій йдеться про необхідність звільнення держави від "влади олігархів" і виведення держструктур з-під впливу "Демократичної партії".

Після цього в Кишеневі спалахнули акції протесту, невідомі заблокували будівлі уряду, МВС, Генеральної прокуратури, міністерства фінансів, міністерства сільського господарства, регіонального розвитку та навколишнього середовища, а також низку інших установ. А лідер "Демократичної партії" Володимир Плахотнюк заявив про спробу "соціалістів" і блоку ACUM. А Конституційний суд Молдови знову відсторонив від посади президента Ігоря Додона за нероспуск парламенту.



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