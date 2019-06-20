Постачання ільменіту з Турції до окупованого Криму триває / Фото

14:30 10.06.2019 0 комментариев Крым

Всупереч прийнятим турецькою владою рішенням, продовжуються регулярні рейси з концентратом ільменіту для потреб санкційного підприємства “Кримський Титан” з стамбульського порту Амбарли в закритий кримський порт Камиш-Бурун.

Про це повідомляє інформаційний портал центру "Міротворець".

Ми бачимо як на зустрічних курсах йдуть судна Нефтерудовоз-50М (IMO: 8726155, MMSI: 273344800, Call Sign: UFLY, Flag: Russia [RU]) і судно Кама (IMO: 8860822, MMSI: 273431840, Call Sign: UIPW, Flag: Russia [RU]).

Судно Нефтерудовоз-50М йде з окупованого Криму, після доставки приблизно 3000 тон концентрату ільменіту в закритий порт Камиш-Бурун. За зафіксованими точками проходу Босфору та графіком осадки ми бачимо, що завантаження відбувалось в Туреччині в період 2-3 червня, а розвантаження в окупованому Криму 6-7 червня.

Судно Кама вдень 5 червня пройшло Босфор і направилось в порт Амбарли на завантаження.

Після прийняття в трюми ільменітової руди для доставки її в закритий кримський порт судно-порушник Кама 06.06.2019 покинуло порт Амбарли і направилось в Чорне море.

Ільменітовий експрес з постачання сировини для потреб санкційного підприємства “Кримський Титан” не припиняє своєї злочинної діяльності. На жаль, порушення суверенітету України відбувається за участю Туреччини, через порт якої здійснюються незаконні рейси.

Фото: Інформаційний портал центру "Миротворець"



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