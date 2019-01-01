Суд запретил российской авиакомпании использовать украинские «Русланы»

14:00 10.06.2019 0 комментариев Украина

Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 российской авиакомпании «Волга-Днепр». 

Об этом сообщила пресс-служба юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», представляющей интересы украинского госпредприятия «Антонов», передает Бизнес Грузия.

По данным пресс-службы, летная годность самолетов была продлена с нарушениями правил Международной организации гражданской авиации (ICAO) в обход компании-разработчика «Антонов». По этому факту возбудили уголовное дело по статье 281 УК Украины («Нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия»).

Суд принял решение запретить эксплуатацию Ан-124-100 авиакомпаниями «Волга-Днепр» и Volga Dnepr Airlines (Ирландия), а также любыми другими третьими лицами. «Также любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлет (прием/отправка) указанных воздушных судов», — добавили в компании.

Осенью 2018 года «Ростех» организовал производство отдельных деталей и сборочных единиц для двигателей Д-18Т, устанавливаемых на сверхтяжелых транспортных самолетах Ан-124 «Руслан».

В августе того же года в Минпромторге сообщили, что имеющийся в распоряжении России парк транспортных самолетов прослужит до конца 2040-х годов, после чего возможна организация производства его замены.

Ан-124 «Руслан» — тяжелый дальний военно-транспортный самолет грузоподъемностью до 120 тонн. Серийно производился в Ульяновске с 1984-го по 2004 год. Всего выпущено 55 машин, из которых в распоряжении ВКС России находится 26 (в летном состоянии — около 10), еще 24 машины принадлежат коммерческим авиакомпаниям. 



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