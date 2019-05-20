Сегодня ночью у въезда на Керченский мост остановили автомобиль с родственниками крымскотатарских политзаключенных, которые направлялись в Ростов-на-Дону на суды.

В частности силовики задержали тестя политзаключенного Рустема Исмаилова Энвера Омерова. Его отвезли в отделение «полиции» в Керчи.

Об этом сообщил адвокат Маммет Мамбетов в Facebook, передает ATR.

«У въезда на Крымский мост сегодня ночью сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором в Ростов-на-Дону направлялись родственники подсудимых Симферопольской группы ХТ («Хизб ут-Тахрир» — ATR), где сегодня должны состояться прения сторон. После трёх часов удержания без причин, без составления необходимых процессуальных документов задержан и доставляется в отдел полиции города Керчь отец Фатмы Исмаиловой Энвер Омеров», — сообщил адвокат.

Задержанному крымскому татарину стало плохо, однако сотрудники «дорожно-патрульной службы» все равно повезли его в отделение «полиции».

«Задержанному Энверу Омерову стало очень плохо, ему вызвали скорую. Прибывшие медики сделали ему уколы и просили не беспокоить его, так как у него очень высокое давление. Однако сотрудники ДПС не дали ему возможности прийти в себя и повезли в отделение полиции», — отметил адвокат.

Подробности произошедшего выясняются.