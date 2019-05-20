В оккупированном Крыму задержали тестя политзаключенного Исмаилова
|08:45 10.06.2019
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|Крым
Сегодня ночью у въезда на Керченский мост остановили автомобиль с родственниками крымскотатарских политзаключенных, которые направлялись в Ростов-на-Дону на суды.
В частности силовики задержали тестя политзаключенного Рустема Исмаилова Энвера Омерова. Его отвезли в отделение «полиции» в Керчи.
Об этом сообщил адвокат Маммет Мамбетов в Facebook, передает ATR.
«У въезда на Крымский мост сегодня ночью сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором в Ростов-на-Дону направлялись родственники подсудимых Симферопольской группы ХТ («Хизб ут-Тахрир» — ATR), где сегодня должны состояться прения сторон. После трёх часов удержания без причин, без составления необходимых процессуальных документов задержан и доставляется в отдел полиции города Керчь отец Фатмы Исмаиловой Энвер Омеров», — сообщил адвокат.
Задержанному крымскому татарину стало плохо, однако сотрудники «дорожно-патрульной службы» все равно повезли его в отделение «полиции».
«Задержанному Энверу Омерову стало очень плохо, ему вызвали скорую. Прибывшие медики сделали ему уколы и просили не беспокоить его, так как у него очень высокое давление. Однако сотрудники ДПС не дали ему возможности прийти в себя и повезли в отделение полиции», — отметил адвокат.
Подробности произошедшего выясняются.
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