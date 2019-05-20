В оккупированном Крыму опять облавы в домах крымских татар
|08:15 10.06.2019
|0 комментариев
|Крым
В Алуште, поселке Строгановка и селе Каменка проходят очередные обыски в домах крымских татар.
Об этом сообщает «Крымская солидарность».
«Поступила информация о том, что сразу по трем адресам ведутся следственные мероприятия: в г. Алушта — у Эльдара Кантемировская, в с. Строгановка Симферопольского р-на — у Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019 г.), в с. Каменка Симферопольского района — информация выясняется», — говорится в сообщении.
Ещё на эту тему:
11:15 10.06.2019
Облавы в Крыму: Задержан еще один человек / Видео
Облавы в Крыму: Задержан еще один человек / Видео
08:45 10.06.2019
В оккупированном Крыму задержали тестя политзаключенного Исмаилова
В оккупированном Крыму задержали тестя политзаключенного Исмаилова
12:35 04.06.2019
Amnesty International запускает срочную акцию спасения Бекирова
Amnesty International запускает срочную акцию спасения Бекирова
10:16 04.06.2019
Суд в Крыму признал законным возбуждение дела против троих фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир»
Суд в Крыму признал законным возбуждение дела против троих фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир»
17:15 03.06.2019
"Власти" Нижнегорского района оккупированного Крыма запретили крымским татарам проводить Ораза-байрам
"Власти" Нижнегорского района оккупированного Крыма запретили крымским татарам проводить Ораза-байрам
18:59 31.05.2019
Суд в аннексированном Крыму оштрафовал крымскотатарскую активистку Салиеву за репост в Фейсбуке
Суд в аннексированном Крыму оштрафовал крымскотатарскую активистку Салиеву за репост в Фейсбуке
15:01 31.05.2019
В Украине открыли дело из-за задержания в Крыму активисток
В Украине открыли дело из-за задержания в Крыму активисток