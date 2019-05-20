В Алуште, поселке Строгановка и селе Каменка проходят очередные обыски в домах крымских татар.

Об этом сообщает «Крымская солидарность».

«Поступила информация о том, что сразу по трем адресам ведутся следственные мероприятия: в г. Алушта — у Эльдара Кантемировская, в с. Строгановка Симферопольского р-на — у Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019 г.), в с. Каменка Симферопольского района — информация выясняется», — говорится в сообщении.