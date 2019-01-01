В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
|13:30 10.06.2019
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|Греция
В Лефкаде разоблачена группировка, занимающаяся перевозкой нелегальных мигрантов.
Подразделение береговой охраны и служба Главного управления береговой охраны Греции провели скоординированную спецоперацию по пресечению деятельности преступной группировки, занимающейся незаконным перевозом мигрантов, сообщает сайт Русские Афины.
Информация поступила из администрации порта Сими и при содействии администрации порта Кефалонии и Лефкады 07/06/2019. В результате было задержано судно I/F под флагом Нидерландов «PEACE», на борту которого находился сорок один (41) иностранец.
Задержанный катер в сопровождении патруля был доставлен в порт Лефкады. В общей сложности пятеро человек были задержаны за "перевозку нелегалов".
В частности, в ходе операции были задержаны 2 лица, управляющих судном и три их сообщника, ожидавших мигрантов на суше.
Задержанные подверглись аресту. Им представлены обвинения в участии в незаконной транспортировке мигрантов (статья "торговля людьми").
Администрация порта Лефкады, проводившей предварительное расследование, конфисковала пассажирское транспортное средство.
Ведется расследование преступной деятельности и установление более широкого круга лиц, принимавших непосредственное участие в перевозке мигрантов.
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