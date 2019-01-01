На оккупированный Крым напала мароккская саранча

12:30 10.06.2019 0 комментариев Крым

Новый для Крыма вид опасного вредителя - мароккскую саранчу - выявили на полуострове специалисты ФГБУ "Россельхозцентр".

Саранча обнаружена почти на 10% из обследованных 225 га сельхозземель, сообщили в пресс-службе учреждения, передает ТАСС.

В сообщении сказано, что в ходе фитосанитарного мониторинга специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по оккупированному Крыму выявили новый вид саранчовых для Крыма - мароккскую перелетную саранчу. В целом по Крыму обследованы 225 га земель, вредитель выявлен на площади 19 га.

Отмечается, что очаги массового распространения насекомого выявлены, в частности, на территории Джанкойского и Первомайского районов. Средневзвешенная численность вредителя в этих районах составила 100 личинок на 1 кв.м, а максимальная - более 300, что превышает экономический порог вредоносности (две-пять личинок на 1 кв.м.). По информации специалистов, 164 га земель уже обработаны против вредителя.

Для предупреждения массового распространения вредителя специалисты учреждения рекомендуют руководителям сельхозхозяйств регулярно проводить мониторинг посевов, оповещать власти и обрабатывать их спецпрепаратами, которые имеются в наличии.

Мароккская саранча - один из самых серьезных вредителей, питается злаковыми и бобовыми культурами, молодыми саженцами фруктовых деревьев, винограда.



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