Туреччина та Азербайджан почали проведення спільних військових навчань «Непорушне братство - 2019», до участі в яких залучено 5 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційний сайт міноборони Азербайджану,

«Згідно з планом навчань, відпрацьовується безперервне командування і контроль військ з використанням систем управління на командних пунктах, розгорнутих у польових умовах за різних обставин, що виникають під час організації та проведення бою”, - йдеться у повідомленні.

Навчання проводяться на території Азербайджану - в Нахичеванській автономній республіці.

У навчаннях беруть участь 5 тисяч військовослужбовців, залучено 200 одиниць танків та іншої бронетехніки, 180 ракет та гармат, 21 бойовий літак і вертольоти, а також інші види зброї.

Навчання «Непорушне братство - 2019» триватимуть до 11 червня.

Як відомо, у травні Туреччина провела масштабні навчання турецьких Військово-морських сил Denizkurdu-2019, в яких узяли участь 24,9 тис. військовослужбовців, 131 корабель, 57 літаків та 33 вертольоти.