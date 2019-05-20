ЮВО: Военные инженеры на специальных учениях отрабатывают наведение понтонных переправ
|18:00 10.06.2019
|0 комментариев
|Россия
Инженерные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Ростовской и Волгоградской областях, вышли на полигоны в рамках специальных учений в летнем периоде обучения.
Личный состав понтонно-мостовых подразделений отработает наведение мостов грузоподъемностью 60 и 170 т и переправ через водную преграду для обеспечения передвижения не только личного состава и военной техники, но и для ликвидации возможных паводков и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также военным инженерам предстоит отработать применение переправочно-десантной техники, в том числе плавающих транспортеров ПТС-2.
Кроме того, военнослужащие выполнят нормативы по эвакуации населения с использованием буксирно-моторных катеров.
Всего к полевым занятиям привлечено более 600 военнослужащих, задействовано более 100 единиц специальной и автомобильной техники, в том числе буксирно-моторные катера БМК-460, плавающие транспортёры ПТС-2 и понтонно-мостовые парки.
Ещё на эту тему:
На полигонах оккупированного Крыма проходят учения подразделений армейского корпуса ЧФ
ЮВО: Новобранцев весеннего призыва отправили на общевойсковую подготовку в горы Дагестана
Подводные пловцы Каспийской флотилии выполнили стрельбы из специального оружия / Фото
ЮВО: Мотострелковые соединения отработают современные тактические приемы в горах Дагестана
Более 1500 различных мероприятий боевой подготовки проведут ВДВ в летнем периоде обучения
На полигоне оккупированного Крыма танкисты воюют с бронетехникой условного противника
Подразделения российской военной базы в Осетии проводят учения на полигоне Дзарцеми
Морские пехотинцы Каспийской флотилии подняты по учебной тревоге
ЮВО: Беспилотники выполнили разведку местности в Ростовской области на высотах до 5 км
ЮВО: Ракетное соединение в Северной Осетии было поднято по тревоге
Авиация ЧФ агрессора налетала в 2,5 раза больше, чем в прошлом году