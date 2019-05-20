Инженерные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Ростовской и Волгоградской областях, вышли на полигоны в рамках специальных учений в летнем периоде обучения.

Личный состав понтонно-мостовых подразделений отработает наведение мостов грузоподъемностью 60 и 170 т и переправ через водную преграду для обеспечения передвижения не только личного состава и военной техники, но и для ликвидации возможных паводков и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также военным инженерам предстоит отработать применение переправочно-десантной техники, в том числе плавающих транспортеров ПТС-2.

Кроме того, военнослужащие выполнят нормативы по эвакуации населения с использованием буксирно-моторных катеров.

Всего к полевым занятиям привлечено более 600 военнослужащих, задействовано более 100 единиц специальной и автомобильной техники, в том числе буксирно-моторные катера БМК-460, плавающие транспортёры ПТС-2 и понтонно-мостовые парки.