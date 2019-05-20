Патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" будет принят в состав Черноморского флота до конца июня 2019 года.

Такие данные привел в ходе расширенного заседания военного совета ВМФ главком ВМФ адмирал Николай Евменов, пишет Судостроение.инфо со ссылкой на "Красную звезду".

С декабря 2018 года корабль проходит государственные испытания на Черном море.

"Дмитрий Рогачев" является вторым (первым серийным) кораблем проекта 22160, построенным на Зеленодольском заводе им. Горького по проекту Северного ПКБ. Головной корабль проекта 22160 "Василий Быков" был принят в состав Черноморского флота 20 декабря 2018 года.