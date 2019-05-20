Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), будут переданы в государственную собственность России.

Об это говорится в проекте указа президента РФ Вламдимира Путина, размещенного на портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о преобразовании федерального государственного унитарного предприятия "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" в акционерное общество, 100% акций которого находится в федеральной собственности", - говорится в документе.

Согласно проекту указа, в течение ближайших 18 месяцев 100% акций минус одна акция Севморзавода будут переданы Объединенной судостроительной корпорации.

Завод планируют сделать главной базой ремонта кораблей ЧФ. В эфире радио Sputnik глава Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал эту новость.

Ранее завод принадлежал Петру Порошенко. В 2015 году предприятие было "национализировано" оккупационными российскими властями "в пользу Севастополя". Сейчас на заводе реализуется программа восстановления, которая состоит из двух частей – техперевооружения и модернизации.

ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.