У Приватбанку порахували втрати від окупації Криму
|10:00 10.06.2019
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|Крым
Приватбанк оцінює свої втрати від анексії Криму Росією в 9 млрд доларів.
Про це в інтерв'ю "НВ.Бізнес" сказала заступниця голови правління банку Галина Пахачук, передає Економічна правда.
"Окремий кейс Гаага - інвестиційний арбітраж проти Росії. Банк вже виграв справу по суті, в лютому 2019 року винесено проміжне рішення, тепер ми переходимо до завершення процесу і оцінки економічних збитків, які були нанесені Росією", - сказала вона.
За словами заступника голови правління банку, позов поданий на суму понад 1 млрд доларів.
"Але, якщо в цілому оцінити втрати, то я вважаю, що банк втратив понад 9 млрд доларів - це валютна позиція, це кредити (після публікації в Приватбанку уточнили, що сума 9 млрд доларів - це втрати в Криму і борги пов'язані з колишніми власниками - ЕП)", - підсумувала вона.
Як повідомлялося, у позові Приватбанку проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до США, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 мільярдів доларів через кіпрські компанії.
У разі, якщо юристи Приватбанку доведуть цю суму у суді, це буде найбільший у світовій історії кейс із відмивання грошей однією групою осіб.
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