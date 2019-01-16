Оккупанты запретили ночные погружения с аквалангом и взяли под контроль морские прогулки

09:30 10.06.2019 0 комментариев Крым

Пограничная служба ФСБ России по оккупированному Крыму запретила купание и ныряние с аквалангом в ночное время и ввела ограничения по морским прогулкам.

 Теперь туристы должны иметь при себе паспорт, а о выходе в море на прогулку необходимо уведомлять пограничное ведомство. Об этом пишет Черноморская безопасность со ссылкой на крымские СМИ.

Оккупанты контролируют выполнение своих оккупационных законов, согласно нормам которых о выходе в море лодки необходимо предупреждать пограничников за 2 часа, а также согласовать время выхода, возвращения, маршрут. Выход в море ночью возможен только при наличии специального передатчика, который позволяет пограничникам-фсбшникам контролировать перемещение судна.

Погружения с аквалангом разрешены исключительно в дневное время.

Паспорт или другой документ удостоверяющий личность должен быть постоянно при себе, поскольку при его отсутствии силовики проводят задержание. Без документов в оккупированном Крыму, например, невозможно приобрести билет на электричку или междугородний автобус.



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