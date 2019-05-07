Українські патрульні катери типу Island отримали назви та бортові номера
|09:00 10.06.2019
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|Украина
Українські патрульні катери типу Island отримали назви та бортові номера – “Слов’янськ” (P191) та “Старобільськ” (P190).
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Зараз катери проходять планові швартові, маневрені і швидкісні випробування які проводять українські моряки разом з іноземними колегами.
Екіпажі вже завершили мовну підготовку та зараз відбуваються документальна підготовка – оформлення паспортів, відкриття віз до США тощо.
Вже на початку липня екіпажі розпочнуть підготовку у США, яка триватиме до кінця серпня. Після чого їх законсервують та доставлять вантажним судном до Одеси у вересні.
Їх передача відбулася відбулась 27 вересня 2018 року на військово-морській базі у Балтіморі.
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