ФСБ Росії курирує організаторів контрабанди алкоголю з "ЛНР" в ЄС

08:30 10.06.2019 0 комментариев Россия

На території так званої "Луганської народної республіки" розгорнулося масштабне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції. 

Про це пише "Білоруський партизан", передає УНН.

Фальсифікований алкоголь збувається як на території так званої "ЛНР", так і контрабандою в країни ЄС.

"Поставки луганського фальсифікату здійснюються по території Росії, через Білорусь до країн ЄС. При цьому про дану контрабанду відомо ФСБ РФ, яка не перешкоджає кримінальним групам здійснювати свою діяльність, але навпаки її курирує", - йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, продукція підприємства "Луганова" через українсько-російський кордон доставляється в російський Смоленськ. Там товар оформляється як продукт російського виробництва і отримує відповідний сертифікат.

"На території Росії фальсифікований алкоголь продають китайській фірмі-посереднику "CRYSTAL-C Investment Limited". Але відправляється він не в Китай, а через територію Білорусі до Литви на логістичний склад у м. Тракай.

Там контрабанда потрапляє на склади офшорній компанії "LARKDALE CONSTRUCTION LLP", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з Литви контрафакт відправляється до Великої Британії, минаючи оплату податків і митних зборів.

"Там він реалізується роздрібними партіями через місцевих бізнесменів, громадян Великої Британії Ніла Сміта і Джонатана Вейла", - пише видання.

"Таким чином, Білорусь стає сполучною ланкою в контрабандному каналі з "ЛНР" в ЄС, на якому наживаються російські спецслужби і нечисті на руку білоруські правоохоронці", - резюмували журналісти.

Нагадаємо, раніше схему контрабанди української горілки в ЄС (Велика Британія - УНН) описувало видання Капітал.

Тоді журналісти, досліджуючи, хто може стояти за організацією корупційної схеми, теж вийшли на слід іноземця Ніла Сміта.

Як повідомлялось, даними журналістських розслідування про контрабанду української горілки зацікавилися в ДФС і СБУ. Інформацію обіцяли перевірити.



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