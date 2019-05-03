Європейський союз на рівні Єврокомісії та високого представника з питань зовнішньої політики офіційно повідомив, що вважає легітимним обрання нового уряду.

Про це йдеться у заяві комісара з питань сусідства Йоганнеса Гана та Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики Федеріки Могеріні, текст якої є у розпорядженні Європейської правди.

"Європейський союз всерйоз врахував рішення, ухвалені напередодні (в суботу) парламентом Республіки Молдова, включаючи створення урядової коаліції", - заявили Ган та Могеріні, остаточно ставши на сторону новоствореної коаліції Соцпартії та блоку ACUM.

Як відомо, в суботу, 8 червня, проросійська Партія соціалістів Молдови (ПСРМ) і проєвропейський блок ACUM підписали тимчасову політичну угоду про співпрацю і почали екстрене засідання парламенту, щоб сформувати керівництво парламенту і затвердити склад уряду.

Парламентська більшість у Молдові у складі проросійської Соцпартії та проєвропейського блоку ACUM обрала керівництво законодавчого органу (його очолила соціалістка Гречана), та призначила уряд на чолі з проєвропейською прем'єркою Майєю Санду. Попередня влада вважає всі суботні рішення парламенту нелегітимними. Обидві сторони звинувачують одна одну в узурпації влади.

Деякий час західні партнери ухилялися від заяв про легітимність уряду Санду, заява топ-представників ЄС стала першою.

"Європейський союз висловлює готовність працювати із демократичним легітимним урядом на базі взаємного прагнення до реформ та ключових принципів Угоди про асоціацію", - йдеться у заяві ЄС.

Підкресливши, що ЄС виходить з рішень, ухвалених у суботу, 8 червня, в Брюсселі закликали всі стороні знайти вихід з кризи шляхом діалогу між парламентерськими силами, до числа яких входить також Демпартія.