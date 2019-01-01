МЗС Польщі вибачилося за фото міністра з учасницею організованого Кремлем форуму в Криму

20:45 07.06.2019 0 комментариев Украина

МЗС Польщі вибачається через фото міністра Яцека Чапутовича з Анжелікою Ярославською, учасницею організованого Кремлем в окупованій Ялті економічного форуму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Фото було зроблене під час банкету у Любляні в рамках нещодавнього саміту Тримор’я. Це був закритий захід, і гостей на нього запрошувала словенська сторона. Під час банкету до Чапутовича підійшла Ярославська, і вони разом позували для фотографій. 

В оточенні Ярославської також розповіли про її розмову з міністром, під час якої він начебто дякував їй за боротьбу за мир в Україні і внесок у розвиток Тримор’я. 

Разом з тим жінка представляє погляди, які відрізняються від офіційної позиції МЗС Польщі. Минулого року Анжеліка Ярославська на Ялтинському економічному форумі у Криму стверджувала, що представляє Польщу. МЗС Польщі гучно це заперечувало. 

Також Ярославська сама стверджує, що її запросили до наглядової ради фірми, яка охороняє об’єкти "Газпрому". 

Тепер відомство визнає, що фотографій міністра з цією жінкою взагалі не мало би бути. 

"Це невдале фото. Якщо воно когось образило, то хотіла б за нього перепросити" - заявила речниця Чапутовича Ева Сувара. 

За її словами, помилкою було те, що ніхто не перевірив список гостей банкету, щоб знати, на кого звернути увагу, і поряд з міністром не було нікого, хто вказав би йому на певні факти щодо окремих осіб.



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