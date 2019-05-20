Міжнародна акція "Об'єднані прапором - #LiberateCrimea" дісталася Тель-Авіва, де відбулася за участі української громади, дипломатів Посольства України і місцевих активістів.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Державі Ізраїль у Facebook, передает Укринформ.

«Сьогоднішня акція є унікальною та надзвичайно важливою, оскільки вона покликана привернути увагу міжнародної спільноти до численних порушень прав людини і норм міжнародного права на тимчасово окупованій РФ території АР Крим», - наголосив Посол України Геннадій Надоленко під час виступу.

У рамках акції було розгорнуто великий кримськотатарський прапор та прапор Військово-морських сил України, на яких учасники написали побажання підтримки кримським татарам та ув'язненим в Росії українським морякам.

Геннадій Надоленко подякував організаторам акції в Ізраїлі - «Ізраїльським друзям України» в особі Тимура Мамедова, а також всім, хто долучився до цієї важливої події.

Як повідомлялося, #LIBERATECRIMEA – це міжнародний рух за деокупацію Крима і солідарність з кримськотатарським народом. У жовтні 2018 року активісти руху запустили акцію «Об’єднані прапором - #LIBERATECRIMEA», у рамках якої національний прапор кримськотатарського народу подорожує світом упродовж 9 місяців і 26 червня 2019 року, в День кримськотатарського прапора, повернеться до Києва.

Прапор вже побував у більш як 20-ти країнах світу: Австралії, США, Канаді, Малайзії, Ірландії, Великій Британії, Франції, Чехії, Німеччині, Португалії, Люксембурзі, Іспанії, Словаччині, Польщі, Швеції, Фінляндії, Естонії тощо. Загалом прапор відвідає 27 країн світу.

Разом з прапором кримськотатарського народу мандрує і прапор Військово-морських сил України, як символ підтримки ув’язнених в Росії українських моряків.

Урочисте завершення акції відбудеться 26 червня 2019 року в Києві.