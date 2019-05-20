Турция продолжит буровые работы на шельфе Кипра под защитой своих вооруженных сил .

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Анадолу

По словам Эрдогана, в район недавно открытых залежей газа отправлены буровые и вспомогательные корабли.

«Они делают свою работу. И будут продолжать ее под защитой наших вооруженных сил, которые находятся в регионе», - сказал он.

Он отметил, что в регионе могут быть найдены другие месторождения газа, и если Южный Кипр (греческая часть острова) предъявляет на них свои права, то у Северного Кипра (турецкая часть) есть такие же права.

На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Анкара направила в район буровое судно «Фатих». МИД Греции потребовал от Турции прекратить бурение в этой зоне. К призыву Афин присоединились ЕС и США.