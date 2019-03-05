Ограничения сервиса Booking.com на бронирование жилья в Крыму являются незаконными, заявил председатель комитета Госдумы России по информационной политике Леонид Левин.

Как сообщает пресс-служба комитета Госдумы, Левин заявил, что пользователям онлайн-сервисов «важно знать, что их права защищены законодательством, обеспечивающим реализацию их права на свободный выбор и гарантированное исполнение условий соглашений, совершенных посредством сети Интернет», передает Крым.Реалии.

Комментируя отказ Booking.com работать на территории аннексированного Россией Крыма, депутат Госдумы заявил, что «вне зависимости от политических событий, пользователи сервиса не должны испытывать незаконных ограничений от компании, работающей на российском рынке».

Как сообщает российское информагентство ТАСС, представители Booking.com отметили «неуклонное следование компании законодательству той юрисдикции, в которой они ведут работу, в том числе соблюдение российского законодательства о персональных данных, а также то, что они осуществляют бронирование в Крыму, но исключительно если пользователь указывает деловую цель поездки».

До конца года в России в тестовом режиме планируют запустить аналог Airbnbи Booking – онлайн-сервис аренды жилья, предназначенный в первую очередь для отдыха и путешествий в аннексированном Крыму.

Международные сервисы для аренды жилья работают в Крыму с ограничениями. Airbnb не присутствует на полуострове. Также сервис Booking.com исключил возможность бронировать объекты размещения в аннексированном Крыму. Сайт компании сообщает об этом при попытке зарезервировать отель, хостел или квартиру в любой точке полуострова. «К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха», – сообщается на сайте сервиса.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервьюКрым.Реалии, что люди, которые планируют отдыхать в аннексированном Крыму, должны помнить, что «на оккупированной территории нельзя чувствовать себя в безопасности».