Из-за ливней «поплыл» Воронцовский дворец / Фото

17:56 07.06.2019 0 комментариев Ялта

В Крыму затопило один из самых известных исторических памятников, являющихся визитной карточкой полуострова.

«Наш дворец затопило – в голубой гостиной отвалилась штукатурка, вестибюль, кабинет Воронцова – воды было по щиколотку, повреждены картины!!! Воронцов бы умер второй раз, если бы это увидел! – пишут крымчане в соцсетях. – Почему за это время не отремонтировали крышу, почему не предвидели, что может пойти дождь??? Вопрос к руководству Воронцовского дворца! 60 млн на крышу. С декабря 2018 по декабрь 2019 крышу надо было делать в первую очередь над залами! В 2017 году уже делали крышу! Кто принимал работы? Кто теперь ответит за порчу имущества? Если затопило первый этаж, так что же творится на втором, где предположительно находятся фонды музея! Да что же это такое? Ну почему везде к власти приходят некомпетентные люди??? Моё мнение, что это настоящая трагедия и халатное отношение!», пишет РИА «Новый День»

 



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