«Нафтогаз»: неясно, какую именно цену «Газпром» предлагает снизить на 25%
|17:25 07.06.2019
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|Украина
В НАК «Нафтогаз Украины» заявление российского «Газпрома» относительно скидки на газ в 25% оценить затрудняются, так как российская сторона не указала, какую именно цену предлагает снизить, а также считают предложение «Газпрома» менее привлекательным, чем цены, доступные на европейском рынке.
«Нынешнее заявление «Газпрома» оценивать сложно, т.к. неясно, какую именно цену он предлагает снизить на 25% и на каких условиях», — заявили в пресс-службе, пишет УНН.
В «Нафтогазе» считают, что на данный момент предложение «Газпрома» выглядит менее привлекательно, чем цены, доступные Украине на европейском рынке.
«Приглашаем российскую сторону на трехсторонние переговоры. Мы понимаем, что договоренность о продолжении транзита через Украину важнее для «Газпрома», чем возобновление прямых поставок», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, ранее в компании заявили, что Украина готова к переговорам с Россией по газу, но исключительно в трехстороннем формате, а любые новые контракты Украины и РФ должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей.
Как сообщал УНН, сегодня в «Газпроме» заявили, что готовы начать переговоры по поставкам российского газа в Украину по цене на 25% ниже нынешней.
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