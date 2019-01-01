В НАК «Нафтогаз Украины» заявление российского «Газпрома» относительно скидки на газ в 25% оценить затрудняются, так как российская сторона не указала, какую именно цену предлагает снизить, а также считают предложение «Газпрома» менее привлекательным, чем цены, доступные на европейском рынке.



«Нынешнее заявление «Газпрома» оценивать сложно, т.к. неясно, какую именно цену он предлагает снизить на 25% и на каких условиях», — заявили в пресс-службе, пишет УНН .



В «Нафтогазе» считают, что на данный момент предложение «Газпрома» выглядит менее привлекательно, чем цены, доступные Украине на европейском рынке.



«Приглашаем российскую сторону на трехсторонние переговоры. Мы понимаем, что договоренность о продолжении транзита через Украину важнее для «Газпрома», чем возобновление прямых поставок», — сообщили в пресс-службе.



Напомним, ранее в компании заявили, что Украина готова к переговорам с Россией по газу, но исключительно в трехстороннем формате, а любые новые контракты Украины и РФ должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей.



Как сообщал УНН, сегодня в «Газпроме» заявили, что готовы начать переговоры по поставкам российского газа в Украину по цене на 25% ниже нынешней.