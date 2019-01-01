В Турции вблизи известного курорта горит лес
|16:59 07.06.2019
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|Турция
В районе известного турецкого курорта Мугла, что на юго-западе страны, на побережье Эгейского моря возник лесной пожар.
«Пожар увеличивается из-за порывов ветра. К борьбе с огнем привлечены 6 вертолетов, 16 пожарных экипажей и 50 работников лесной отрасли», пишнт CNN Turk.
Пока причина пожара неизвестна. Его тушение осложняют особенности рельефа гористой местности.
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