Участок Северо-Крымского канала начали грабить
|16:05 07.06.2019
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|Крым
В оккупированном Крыму неизвестные разрушили участок отводного русла Северо-Крымского канала.
«В Крыму неизвестные разрушили фрагмент отводного канала, предназначенного для водоснабжения населенных пунктов Сакского и Раздольненского района и являющийся частью инфраструктуры Северо-Крымского канала», - пишет Крым.Реалии.
По данным издания, на участке канала неизвестные вывезли плиты, которыми были выложены стенки гидротехнического сооружения, а также разрушили перекрытия канала.
В частности, пострадал участок длиной около 300 метров неподалеку от поселка Новоселовское, расположенного на границе Сакского и Раздольненского районов.
По словам местных жителей, вывезенные плиты грабители могли использовать для своих нужд, при этом «власти» никак не реагируют на уничтожение канала.
Северо-Крымский канал был построен в 1961-1971 годах для обеспечения водой засушливых территорий Херсонской области и Крыма с помощью построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища.
Благодаря Северо-Крымскому каналу Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров были прекращены.
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