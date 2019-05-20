В оккупированном Крыму неизвестные разрушили участок отводного русла Северо-Крымского канала.

«В Крыму неизвестные разрушили фрагмент отводного канала, предназначенного для водоснабжения населенных пунктов Сакского и Раздольненского района и являющийся частью инфраструктуры Северо-Крымского канала», - пишет Крым.Реалии.

По данным издания, на участке канала неизвестные вывезли плиты, которыми были выложены стенки гидротехнического сооружения, а также разрушили перекрытия канала.

В частности, пострадал участок длиной около 300 метров неподалеку от поселка Новоселовское, расположенного на границе Сакского и Раздольненского районов.

По словам местных жителей, вывезенные плиты грабители могли использовать для своих нужд, при этом «власти» никак не реагируют на уничтожение канала.

Северо-Крымский канал был построен в 1961-1971 годах для обеспечения водой засушливых территорий Херсонской области и Крыма с помощью построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища.

Благодаря Северо-Крымскому каналу Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров были прекращены.