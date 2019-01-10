Лукашенко хочет от РФ справедливой компенсации за грязную нефть
|21:06 07.06.2019
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|Россия
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от руководства нефтеперерабатывающих предприятий страны решить вопросы по компенсации потерь из-за поставки некондиционной российской нефти.
Об этом сообщает информагентство БелТА со ссылкой на общение Лукашенко с гендиректором ОАО «Нафтан» Александром Демидовым в Новополоцке, пишет Укринформ.
Глава государства отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляет России ущерб на сумму до $800 млн. «Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн», - сказал он.
Накануне министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что вопрос о сумме компенсаций будет решен до конца лета. Между тем, ранее он заявлял, что оценивает ущерб Беларуси менее чем в $100 млн, тогда как Лукашенко говорил о сотнях миллионов.
По последним подсчетам, объем загрязненной хлоридами нефти, поставленной по «Дружбе», составил около 3 млн тонн.
Как сообщалось, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о 10-25-разовом превышении допустимых показателей доли органических хлоридов в нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба». Российская «Транснефть» признала отклонения в качестве, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы носят «технический характер». 22 апреля некачественное сырье достигло европейских и украинских НПЗ.
АО «Укртранснафта» поздно вечером 25 апреля вынужденно приостановило транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Броды» (МН «Дружба»). Кроме того, европейские партнеры отказались принимать загрязненную нефть на приемо-сдаточных участках «Будковце» (Словакия) и «Фенешлитке» (Венгрия).
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