Лукашенко хочет от РФ справедливой компенсации за грязную нефть

21:06 07.06.2019 0 комментариев Россия

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от руководства нефтеперерабатывающих предприятий страны решить вопросы по компенсации потерь из-за поставки некондиционной российской нефти.

Об этом сообщает информагентство БелТА со ссылкой на общение Лукашенко с гендиректором ОАО «Нафтан» Александром Демидовым в Новополоцке, пишет Укринформ.

Глава государства отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляет России ущерб на сумму до $800 млн. «Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн», - сказал он.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что вопрос о сумме компенсаций будет решен до конца лета. Между тем, ранее он заявлял, что оценивает ущерб Беларуси менее чем в $100 млн, тогда как Лукашенко говорил о сотнях миллионов.

По последним подсчетам, объем загрязненной хлоридами нефти, поставленной по «Дружбе», составил около 3 млн тонн.

Как сообщалось, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о 10-25-разовом превышении допустимых показателей доли органических хлоридов в нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба». Российская «Транснефть» признала отклонения в качестве, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы носят «технический характер». 22 апреля некачественное сырье достигло европейских и украинских НПЗ.

АО «Укртранснафта» поздно вечером 25 апреля вынужденно приостановило транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Броды» (МН «Дружба»). Кроме того, европейские партнеры отказались принимать загрязненную нефть на приемо-сдаточных участках «Будковце» (Словакия) и «Фенешлитке» (Венгрия).

 



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