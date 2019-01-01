ВМС США заявили в пятницу, что российский эсминец чуть не столкнулся с одним из американских крейсеров с управляемыми ракетами в Филиппинском море.

ВМС США осудили инцидент как «опасный и непрофессиональный», сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

«Во время операции в Филиппинском море российский эсминец «Удалой I DD 572» совершил опасный маневр против USS Chancellorsville», - сказал командующий 7-м флотом США Клейтон Досс.

Он описал российское утверждение о том, что американский корабль действовал опасно, как «пропаганду».

Российский эсминец пришел на расстоянии от 15 до 30 метров от американского крейсера.

Российская же сторона обвиняет в случившемся американцев.

Как сообщает ТАСС, авианосная ударная группа ВМС США и отряд кораблей РФ шли параллельными курсами.

«Крейсер USS Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК «Адмирал Виноградов» за 50 м от корабля», - сказали в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ.

Там добавили, что «с целью предотвращения столкновения экипаж эсминца был вынужден совершить экстренное маневрирование». РФ заявила командиру американского корабля протест.