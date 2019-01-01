Российский эсминец чуть не столкнулся с крейсером США в Филиппинском море
|15:42 07.06.2019
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|Россия
ВМС США заявили в пятницу, что российский эсминец чуть не столкнулся с одним из американских крейсеров с управляемыми ракетами в Филиппинском море.
ВМС США осудили инцидент как «опасный и непрофессиональный», сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.
«Во время операции в Филиппинском море российский эсминец «Удалой I DD 572» совершил опасный маневр против USS Chancellorsville», - сказал командующий 7-м флотом США Клейтон Досс.
Он описал российское утверждение о том, что американский корабль действовал опасно, как «пропаганду».
Российский эсминец пришел на расстоянии от 15 до 30 метров от американского крейсера.
Российская же сторона обвиняет в случившемся американцев.
Как сообщает ТАСС, авианосная ударная группа ВМС США и отряд кораблей РФ шли параллельными курсами.
«Крейсер USS Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК «Адмирал Виноградов» за 50 м от корабля», - сказали в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ.
Там добавили, что «с целью предотвращения столкновения экипаж эсминца был вынужден совершить экстренное маневрирование». РФ заявила командиру американского корабля протест.
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