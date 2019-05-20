Сегодняшний,07.06.2019, ливень не оставил и следа от ремонта, который год назад после аналогичного ливня в авральном режиме делали власти Севастополя.

Вырванная потоками воды брусчатка раскидана по дороге, местами покрытие удержалось, но сильно деформировалось, вдоль дороги зияют вымытые водой глубокие ямы — так сейчас выглядит важнейшая магистраль, связывающая Корабельную сторону города с проспектом Генерала Острякова, пишет Новости Крыма.

Спуск Котовского уже перекрыт дорожной полицией — для устранения последствий сегодняшнего ливня проезд закрыт и сверху, и снизу. Какие действия предпримут власти, и будет ли закрыта улица на ремонт, пока неизвестно.

В прошлом году ремонт магистрали занял два месяца — в разгар курортного сезона, из-за чего город встал в пробках.