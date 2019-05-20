Ливень не оставил и следа от ремонта 2018 года\ Фото
|15:15 07.06.2019
|0 комментариев
|Севастополь
Сегодняшний,07.06.2019, ливень не оставил и следа от ремонта, который год назад после аналогичного ливня в авральном режиме делали власти Севастополя.
Вырванная потоками воды брусчатка раскидана по дороге, местами покрытие удержалось, но сильно деформировалось, вдоль дороги зияют вымытые водой глубокие ямы — так сейчас выглядит важнейшая магистраль, связывающая Корабельную сторону города с проспектом Генерала Острякова, пишет Новости Крыма.
Спуск Котовского уже перекрыт дорожной полицией — для устранения последствий сегодняшнего ливня проезд закрыт и сверху, и снизу. Какие действия предпримут власти, и будет ли закрыта улица на ремонт, пока неизвестно.
В прошлом году ремонт магистрали занял два месяца — в разгар курортного сезона, из-за чего город встал в пробках.
Ещё на эту тему:
Участок Северо-Крымского канала начали грабить
В оккупированном Крыму новых компаний появилось столько же, сколько закрылось "старых"
Опасность терроризма и угроза пожаров отложили открытие детских лагерей отдыха в Крыму
Грабеж украинского песка: в Каркинитском заливе ФСБ снова провела ротацию кораблей / Фото
РФ оскаржує виплату $44,4 мільйона компенсації за окупацію Криму
Організатора кримської акції заарештували на два місяці - адвокат
Оккупанты хотят наказать Украину за "разруху и деградацию" в Крыму
Справи на двох бойовиків "Кримської самооборони" направили до суду
В оккупированном Крыму сокращают преподавателей и уменьшают зарплаты
Оккупанты начали ликвидацию Ялтинской киностудии