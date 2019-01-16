На въезде в Крыму сотрудники ФСБ задержали двух граждан Украины
|14:28 07.06.2019
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|Крым
В пункте пропуска «Армянск», находящемся на админгранице Крыма и Украины, были задержаны два гражданина Украины, которые находятся в российском розыске.
Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.
«При осуществления пограничного контроля в отношении граждан, следующих через российско-украинскую границу в автомобильном пункте пропуска «Армянск», сотрудником Пограничного управления выявлен гражданин Украины 1992 года рождения, который с 2016 года объявлен в федеральный розыск», — сообщают в ведомстве.
Уточняется также, что мужчина обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности.
Второй украинец 1987 года рождения разыскивался силовиками Евпатории по обвинению в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.
Оба украинца были переданы правоохранителям.
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