Украина в ОБСЕ инициирует совещание о доступе к территориям вдоль границы с РФ

13:52 07.06.2019 0 комментариев Украина

Украина призвала государства-участники ОБСЄ 12 июня принять участие в неофициальном совещании, посвещенном повышению открытости относительно наблюдения за оккупированными территориями вдоль украинско-российской государственной границы. 

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, передаёт корреспондент УНН.

«Мы призываем российскую сторону снять ограничения и прекратить нарушать мандат СММ. Мы призываем государства-участники (ОБСЄ – ред.) принять участие в неофициальном совещании по путям повышения открытости вдоль украинско-российской государственной границы, запланированном на 12 июня, и обменяться мнениями о том, что можно сделать для достижения этой цели в условиях постоянных ограничений со стороны России», - сказал Прокопчук.

По его словам, проверка мониторинговой миссией прекращения огня и вывода тяжелых вооружений остается сложной задачей в условиях непрекращающихся российских препятствований в отношении патрулей СММ и технических средств, особенно в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, прилегающих к границе Украины, и в южной части Донецкой области, прилегающей к Азовскому морю.

«1 и 2 июня СММ было отказано в проезде или приказано покинуть ее (территорию - ред.) сразу после прибытия в пункты пересечения границы и контрольно-пропускные пункты въезда вблизи Вознесеновки, Зайченко, Пикузи, Саханки, Новоазовска и железнодорожной станции Красная Могила. Это известные места, расположенные вдоль установленных маршрутов поставок из Российской Федерации на окупированные ею территории Украины, куда российские вооруженные формирования постоянно отказывают в доступе СММ», - заявил дипломат.

Как сообщал УНН, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик назвал нужным и полезным перерыв в работе ТКГ, что было обусловлено политическими переменами в Украине.

 



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