В Молдове из-за грозовые дождей объявили «желтый» уровень метеоопасности.

В связи с грозовыми дождями, Государственная гидрометеорологическая служба объявила «желтый» уровень метеоопасности. Данное предупреждение вступает в силу с 12:00 и продлится до 23:00, сообщает Point.md.

По прогнозу ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-45 л/кв.м) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 м/с.

«Сегодня в Кишиневе температура составит +29о», - говорится в сообщении.