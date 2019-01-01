В Молдове из-за ливней объявили "желтый" уровень метеоопасности
|14:49 07.06.2019
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|Молдова
В Молдове из-за грозовые дождей объявили «желтый» уровень метеоопасности.
В связи с грозовыми дождями, Государственная гидрометеорологическая служба объявила «желтый» уровень метеоопасности. Данное предупреждение вступает в силу с 12:00 и продлится до 23:00, сообщает Point.md.
По прогнозу ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-45 л/кв.м) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 м/с.
«Сегодня в Кишиневе температура составит +29о», - говорится в сообщении.
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