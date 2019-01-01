Град в Крыму за сутки повредил тысячи гектар сельхозугодий
|12:53 07.06.2019
|0 комментариев
|Крым
Почти 3,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий в Крыму пострадали от града.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства российского правительства Крыма Андрей Рюмшин, передает Новости Крыма.
«Из-за града, который прошел вчера в Красногвардейском, Первомайском, Сакском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском районах, пострадала пшеница на площади почти 2 тысячи гектаров. Также из-за неблагоприятных погодных условий потерпели потери предприятия, выращивающие такие культуры, как подсолнечник, ячмень, горох, овощи и картофель», – цитирует Рюмшина пресс-служба минсельхоза.
Он добавил, что пострадавшие агропредприятия не заключили договор о защите от градовых выпадений с ГУП РК «Крымский элеватор».
Читайте: Крымчанам предлагают начать борьбу против плодожорки и листовертки
По словам Рюмшина, специалисты продолжают подсчитывать ущерб от выпадения града в Симферопольском и Черноморском районах. «Не представляется возможным подсчитать ущерб из-за опасности обрушения конструкций на ООО «Крымтеплица» Симферопольского района, а также четырех сельхозпредприятиях Черноморского района, так как поля и подъездные дороги затоплены водой», – уточнил министр.
Ранее Рюмшин сообщил, что сотрудники государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымский элеватор» спасли от града, который выпал 4 июня, почти тысячу гектаров садов Белогорского, Кировского и Красногвардейского районов.
Ещё на эту тему:
У Скадовска замерзло море / Фото
Азовское море на Арабатке удивляет своим непостоянством / Фото
В Одессе снова расцвели розы и хризантемы / Фото
По Одессе и области объявлено штормовое предупреждение
Впечатляет: как по Одессе молнии лупили / Фото
На херсонском курорте выпал град / Фото
На западе Крыма выпал крупный град / Видео
Штормовое предупреждение из-за тумана объявлено на завтра по Одессе
В конце декабря одесситы вышли на пляжи — загорать и купаться / Фото
В Крыму замерзло Симферопольское водохранилище / Фото
На Рождество в Крыму до 23 градусов мороза и шквальный ветер