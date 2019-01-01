Почти 3,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий в Крыму пострадали от града.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства российского правительства Крыма Андрей Рюмшин, передает Новости Крыма.

«Из-за града, который прошел вчера в Красногвардейском, Первомайском, Сакском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском районах, пострадала пшеница на площади почти 2 тысячи гектаров. Также из-за неблагоприятных погодных условий потерпели потери предприятия, выращивающие такие культуры, как подсолнечник, ячмень, горох, овощи и картофель», – цитирует Рюмшина пресс-служба минсельхоза.

Он добавил, что пострадавшие агропредприятия не заключили договор о защите от градовых выпадений с ГУП РК «Крымский элеватор».

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По словам Рюмшина, специалисты продолжают подсчитывать ущерб от выпадения града в Симферопольском и Черноморском районах. «Не представляется возможным подсчитать ущерб из-за опасности обрушения конструкций на ООО «Крымтеплица» Симферопольского района, а также четырех сельхозпредприятиях Черноморского района, так как поля и подъездные дороги затоплены водой», – уточнил министр.

Ранее Рюмшин сообщил, что сотрудники государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымский элеватор» спасли от града, который выпал 4 июня, почти тысячу гектаров садов Белогорского, Кировского и Красногвардейского районов.