Первый и последний президент Крыма (в 1994-1995 годах) Юрий Мешков направил письмо Владимиру Зеленскому, в котором просит президента Украины отменить водную и транспортную блокады полуострова.

Текст документа опубликован на странице Мешкова в Facebook, передает Новости Крыма.

В своем письме экс-президент Крыма выражает мнение, что Зеленский – «тот человек, который во главу угла ставит не конъюнктурные политические цели, а благополучие собственных граждан и общечеловеческие ценности в целом».

По словам Мешкова, несмотря на кардинальные расхождения во взглядах на территориальную принадлежность полуострова, «крымчане и их жизни не должны становиться разменной монетой в геополитической борьбе».

Политик отмечает, что организованное экс-президентом Украины Петром Порошенко перекрытие Северо-Крымского канала ухудшило качество жизни многих крымчан и привело к «экологической катастрофе» в Армянске. А из-за «отсутствия железнодорожного сообщения и излишней воинственной риторики» остаются разделенными многие семьи, которые имеют родственников в Украине.

«Надеюсь на то, что… Вы способны на бескорыстные, решительные поступки. В связи с чем, прошу Вас рассмотреть вопросы возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу и возобновления железнодорожного сообщения между Крымом и Украиной», – обратился к Зеленскому экс-президент Крыма.