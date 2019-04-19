Госавиаслужба приостанавливает полеты авиакомпании Yanai

11:20 07.06.2019 0 комментариев Украина

Государственная авиационная служба Украины приняла решение приостановить сертификат эксплуатанта авиакомпании Yanair, аргументируя это наличием замечаний к перевозчику, относящихся к сфере безопасности полетов.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию, обнародованную ГАС.

"По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании Yanair Госавиаслужба выявила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов. В связи с чем постоянно действующая комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании Yanair с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 07.06.2019", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, согласно процедуре, сертификат эксплуатанта может быть восстановлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, который будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности.

В Yanair уже подтвердили предстоящую приостановку сертификата эксплуатанта. "Мы ожидаем возобновления деятельности в самое ближайшее время и спешим заверить в выполнении всех рейсов самолетами наших партнеров на период указанного прекращения", - говорится в комментарии авиаперевозчика.

Напомним, что авиакомпания выполняет чартерные и регулярные рейсы. Флот компании состоит из семи самолетов - пяти Boeing 737 и двух Airbus (А320 и А321).



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