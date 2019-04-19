Госавиаслужба приостанавливает полеты авиакомпании Yanai
|11:20 07.06.2019
|0 комментариев
|Украина
Государственная авиационная служба Украины приняла решение приостановить сертификат эксплуатанта авиакомпании Yanair, аргументируя это наличием замечаний к перевозчику, относящихся к сфере безопасности полетов.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию, обнародованную ГАС.
"По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании Yanair Госавиаслужба выявила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов. В связи с чем постоянно действующая комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании Yanair с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 07.06.2019", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что, согласно процедуре, сертификат эксплуатанта может быть восстановлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, который будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности.
В Yanair уже подтвердили предстоящую приостановку сертификата эксплуатанта. "Мы ожидаем возобновления деятельности в самое ближайшее время и спешим заверить в выполнении всех рейсов самолетами наших партнеров на период указанного прекращения", - говорится в комментарии авиаперевозчика.
Напомним, что авиакомпания выполняет чартерные и регулярные рейсы. Флот компании состоит из семи самолетов - пяти Boeing 737 и двух Airbus (А320 и А321).
Ещё на эту тему:
МАУ будет выполнять полеты из Херсона на болгарский курорт
SkyUp запустила прямі рейси з Одеси в Барселону
Самолеты еще одной авиакомпании будут летать между Одессой и Киевом
Італійський лоукостер Ernest Airlines запустив рейси з Одеси до Рима
Wizz Air відновить рейси з Києва до Любліна
Італійський лоукостер відновить польоти до Львова з Венеції
Французская авиакомпания запустит рейсы из Киева в Париж
Wizz Air не пустив на рейс журналістів з РФ, що прямували у Київ
SkyUp открывает новые рейсы из Одессы в Грузию и Армению