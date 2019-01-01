Рейтинг стран ЕС с самой чистой водой на пляжах
|13:27 07.06.2019
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|Греция
В странах ЕС более 85% мест имеют воду высокого качества для купания.
Более 85% мест для купания, которые сосредоточены в 28 странах-членах ЕС, соответствуют минимальным требованиям качества, Факти ICTV.
В мониторинг, по данным Европейской комиссии и Европейского агентства по окружающей среде, были включены 300 мест для купания.
Он охватывал анализ воды у морских пляжей, в озерах и реках.
Исследователи пришли к выводу, что наиболее качественная вода для купания в четырех странах: Кипре (99,1% всех мест), Мальте(98,9%), Австрии (97,3) и Греции (97%).
Несколько уступают им, но также с показателем более 90%, Португалия (91,1%) и Италия (90%).
Тройку антирейтинга возглавили Румыния (56%), Болгария (52,6%) и Польша (28%).
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