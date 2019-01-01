В странах ЕС более 85% мест имеют воду высокого качества для купания.

Более 85% мест для купания, которые сосредоточены в 28 странах-членах ЕС, соответствуют минимальным требованиям качества, Факти ICTV.

В мониторинг, по данным Европейской комиссии и Европейского агентства по окружающей среде, были включены 300 мест для купания.

Он охватывал анализ воды у морских пляжей, в озерах и реках.

Исследователи пришли к выводу, что наиболее качественная вода для купания в четырех странах: Кипре (99,1% всех мест), Мальте(98,9%), Австрии (97,3) и Греции (97%).

Несколько уступают им, но также с показателем более 90%, Португалия (91,1%) и Италия (90%).

Тройку антирейтинга возглавили Румыния (56%), Болгария (52,6%) и Польша (28%).