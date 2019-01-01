Двое граждан Турции и один гражданин Грузии задержаны за киберпреступление

11:50 07.06.2019 0 комментариев Турция

Сотрудники департамента Центральной криминальной полиции и Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности задержали двух граждан Турции и одного гражданина Грузии за киберпреступление в Тбилиси, — об этом на брифинге заявил заместитель начальника главного управления департамента Центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

«Задержанные обвиняются в незаконном проникновении в компьютерную систему, незаконное использование компьютерных данных, нарушении тайны частных коммуникаций и краже, передает Грузия Online.

Совершенное ими преступление предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 10 лет», — заявляют в МВД.

В ведомстве отмечают, что задержанные в социальной сети «Фейсбук» систематически в виде рекламы размечали веб-страницы, которые были визуально похожи на веб-страницы интернет-банкинга «Банка Грузии» и «TBC Bank». С этих страниц пользователям «Фейсбука» предлагали различные интернет-услуги. Кроме того, в целях привлечения пользователей, данные веб-страницы распространяли ложную информацию, якобы банк разыгрывал различные дорогостоящие призы. В результате, из-за визуальной схожести с интернет-банкингом, граждан вводили в заблуждение и путем обмана завладевали их банковскими данными.

Данными действиями эти лица нанесли гражданам физический ущерб в размере до 200 000 лари. Во время обыска в жилом доме, временной квартире и номере гостиницы правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства 3 лептопа, 4 мобильных телефона, один персональный компьютер, несколько банковских карт и деньги.



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