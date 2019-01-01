Грузинский ученый назван одним из лучших в Европе исследователей старения

10:26 07.06.2019 0 комментариев Грузия

Грузинский ученый и исследователь Теймураз Лежава оказался среди тех трех специалистов, которых в Европе признали лучшими в области изучения аспектов старения и способов борьбы с ним, пишет газета «Сакартвелос республика».

В Швеции 23-25 мая прошел конгресс (IAGG-ER) Международной ассоциации геронтологии и гериатрии европейского региона, на котором наградили трех ученых, изучающих аспекты биологического старения человека. Среди них был и Лежава, передает Грузия Online.

Геронтология – это наука, изучающая биологические, социальные и психологические аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с ним (омоложение). Агериатрия — частный раздел геронтологии, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста. Некоторые заболевания часто наблюдаются именно у пожилых людей — например, болезнь Альцгеймера.
Грамоты лучшим ученым передал президент ассоциации геронтологии и гериатрии европейского региона Клеменс Тетч-Риомер. Помимо Лежава лучшими были признаны английский ученый Джон Янг и немецкий ученый Ганс-Вернер Валь.

80-летний профессор Лежава является заведующим кафедры генетики Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили. Он также руководит Институтом генетики, который основал в Тбилиси в 2011 году. Нужно отметить, что в 1990 годах он ввел в ТГУ специальность «биомедицинская экологическая генетика».

В научных кругах профессора Лежава хорошо известен своими новаторскими исследованиями и генетической концепцией старения, которая касается хромосом человека и теломеров.

Лежава окончил факультет биологии ТГУ, он является автором восьми учебников о генетике, на которых воспитывались выпускники факультета генетики. На сегодняшний день они ведут успешную деятельность в университетах и научных центрах США, Японии, Сингапура, Испании, Англии, Израиля, Германии и других стран. Лежава принадлежат 133 научных труда, опубликованных в разных странах мира.

Профессор Лежава был первым ученым, который установил возможность коррекции активности генов в процессе старения, что в свою очередь позволяет продлить жизнь и избежать патологий старения.



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