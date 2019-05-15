В Крыму на два месяца продлили арест крымскотатарскому активисту Бекирову

10:59 07.06.2019 0 комментариев Крым

Судья подконтрольного Кремлю Киевского райсуда Симферополя Антон Цикуренко продлил на 2 месяца срок содержания в следственном изоляторе крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, обвиняемому в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.

Он останется под арестом до 12 августа. Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии.

“Единственное законное решение суда, которое стало бы балансом между стороной обвинения и защиты, это отказ в удовлетворении ходатайства следствия о продлении ареста в СИЗО и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Сегодняшнее решение угрожает жизни моего подзащитного”, — заявил адвокат Алексей Ладен.

Следователь ФСБ Иван Романец аргументировал продлении меры пресечения Бекиров необходимостью “не менее трех проверок показаний на месте”, выдвинуть Бекирову обвинения в окончательной редакции и допросить его в качестве обвиняемого, а также сообщить Бекирову и его защитеы об окончании следственных действий.

“Надеемся, что следствие будет активно проводить эти следственные действия. Может, через неделю-две нам объявят об окончании следственных мероприятий и мы начнем ознакомление с материалами дела. Чем быстрее дело пойдет в суд, тем раньше мы сможем заявить ходатайство об изменении меры пресечения”, — добавил адвокат Ислям Велиляев.

Следователь Романец заявил, что “следствие не имеет” материалов, свидетельствующих о том, что Бекирова нельзя содержать в СИЗО по медицинским показаниям, и не видит оснований для отмены избранной меры пресечения.

“Я устал уже бороться с обвинением. Сколько это может продолжаться? Сил нет. Я не живу в СИЗО; на прогулку меня не водят — нет условий, в баню меня не водят. Я на унитазе, простите, купаюсь — это нормальное человеческое содержание XXI века?”, — заявил Бекиров в суде.

Во время заседания он держал лист бумаги с надписью: “Сначала молодежь. Затем старых. Теперь женщин. Кого дальше? Детей?”. Таким образом он выразил солидарность с крымскотатарским правозащитницей Лутфие Зудиевою и координатором “Крымского детства” Мумин Салиев, ранее задержанными и оштрафованным за сообщения в соцсетях.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в аннексирован Крым утром 12 декабря 2018. Он ехал в Крым для посещения матери и родственников. Подконтрольный Кремлю суд обвинил его в “хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов”. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.



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