Радиостанции РФ захватили украинские частоты в аннексированном Крыму
|09:58 07.06.2019
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|Крым
В большинстве населенных пунктов временно оккупированного северного Крыма Украинской FM-частоты захватили российские вещатели. Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа».
Как сообщили правозащитники, мониторинг, который был проведен в мае 2019 года, подтверждает, что в 8-ми населенных пунктах на севере полуострова все украинские частоты незаконно занятые российскими станциями. В 11 населенных пунктах Украинской FM-вещания зафиксировано частично, однако на большинстве частот слышны русские станции. При этом на подконтрольной Украины территории у КПВВ «Чонгар» и »Чаплинка» слышать сигнал двух российских радиостанций.
Отмечается, что на подконтрольной Украины территории на КПВВ «Чонгар» на частоте 87,7 FM зафиксирован уверенный прием российского радио «Спутник», а на частоте 90,8 FM можно услышать русское радио «Море». В частности, на КПВВ «Чаплинка» на подконтрольной Украины территории зафиксировано сигнал этих же российских радиостанций.
«На оккупированной территории рядом с КПВВ «Чаплинка» и «Чонгар» ситуация кардинально отличается. И в этих же самых частотах в большинстве случаев можно услышать сигнал российских радиостанций», - сообщили правозащитники.
Добавляется, что в 8-ми населенных пунктах (Красноперекопск, Зеленая Нива, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Джанкой, Заречное, Воинка) на украинском радиочастотах слышны только российские FM-станции.
«Таким образом, российские власти практически заблокировали Украинский FM-радиовещания на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и фактически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций. При этом власти РФ полностью игнорирует тот факт, что глушение радиосигналов осужден Международной конвенции электросвязи в 1947 году и Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году».
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