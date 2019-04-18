Радиостанции РФ захватили украинские частоты в аннексированном Крыму

09:58 07.06.2019 0 комментариев Крым

В большинстве населенных пунктов временно оккупированного северного Крыма Украинской FM-частоты захватили российские вещатели. Об этом сообщает  «Крымская правозащитная группа».

Как сообщили правозащитники, мониторинг, который был проведен в мае 2019 года, подтверждает, что в 8-ми населенных пунктах на севере полуострова все украинские частоты незаконно занятые российскими станциями. В 11 населенных пунктах Украинской FM-вещания зафиксировано частично, однако на большинстве частот слышны русские станции. При этом на подконтрольной Украины территории у КПВВ «Чонгар» и »Чаплинка» слышать сигнал двух российских радиостанций.

Отмечается, что на подконтрольной Украины территории на КПВВ «Чонгар» на частоте 87,7 FM зафиксирован уверенный прием российского радио «Спутник», а на частоте 90,8 FM можно услышать русское радио «Море». В частности, на КПВВ «Чаплинка» на подконтрольной Украины территории зафиксировано сигнал этих же российских радиостанций.

«На оккупированной территории рядом с КПВВ «Чаплинка» и «Чонгар» ситуация кардинально отличается. И в этих же самых частотах в большинстве случаев можно услышать сигнал российских радиостанций», - сообщили правозащитники.

Добавляется, что в 8-ми населенных пунктах (Красноперекопск, Зеленая Нива, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Джанкой, Заречное, Воинка) на украинском радиочастотах слышны только российские FM-станции.

«Таким образом, российские власти практически заблокировали Украинский FM-радиовещания на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и фактически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций. При этом власти РФ полностью игнорирует тот факт, что глушение радиосигналов осужден Международной конвенции электросвязи в 1947 году и Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году».



Ещё на эту тему:

21:01 06.06.2019
Активістка Зудієва: Громадянська журналістика - єдине правдиве джерело інформації про Крим
15:41 25.04.2019
НСЖУ нагородила кримського журналіста Семену грамотою за вірність ідеалам професії
15:01 18.04.2019
У Києві проходить міжнародна конференція про деокупацію інформпростору окупованого Криму
18:28 01.04.2019
За 4 роки понад 200 іноземних журналістів попросили дозволу відвідати окупований Крим
18:21 15.02.2019
Мовлення на Крим: вежу в Чаплинці збільшили до 133 метрів
13:07 01.10.2018
Главреда заставили выкупить все газеты со статьей о доме Киселева в оккупированном Крыму / Фото статьи
12:59 25.09.2018
Россия тотально контролирует информационные потоки в оккупированном Крыму
11:40 18.09.2018
Оккупанты в Крыму блокируют СМИ, которые отсутствуют в списках Роскомнадзора
14:38 30.08.2018
Аналоговое ТВ продолжит работу в пяти районах Херсонской области, приближенных к оккупированному Крыму
17:32 29.08.2018
В оккупированном Крыму главный редактор и часть коллектива уволились из крымскотатарской газеты
19:45 02.08.2018
Крымскотатарские телеканалы ATR и Lale будут вещать на Крым через Чонгарскую вышку
20:58 26.07.2018
На оккупированный Крым скоро начнут вещать новые радиостанции и телеканалы
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
15:45 05.06.2019
SOCAR изменила долевое участие в грузинской "дочке" и SOCAR Polymer Investments
18:52 04.06.2019
В Азербайджане создается новая структура
14:01 03.06.2019
Азербайджан отказался от покупки десяти самолетов Boeing
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до «шенгену» через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Все новости страны
Греция Греция
10:30 06.06.2019
Греция потребовала у Германии 300 миллиардов евро репараций
18:31 03.06.2019
Партія прем’єра Греції провалилася на місцевих виборах
16:06 31.05.2019
Офіси зв’язку Греції і Північної Македонії перетворюють на посольства
21:00 29.05.2019
Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня
Все новости страны
Грузия Грузия
10:26 07.06.2019
Грузинский ученый назван одним из лучших в Европе исследователей старения
19:15 05.06.2019
Подразделения российской военной базы в Осетии проводят учения на полигоне Дзарцеми
16:15 05.06.2019
"Князь Владимир" станет первым "лайнером", посетившим непризнанную Абхазию со времен СССР
12:59 04.06.2019
Грузія хоче спростити кораблям НАТО доступ в свої порти
Все новости страны
Молдова Молдова
17:45 06.06.2019
Президент Молдовы грозит распустить парламент на следующей неделе
11:24 06.06.2019
Посол Молдовы в США провела урок политинформации для конгрессменов
14:45 05.06.2019
Додон: Молдова не збирається платити РФ за поставлений невизнаному Придністров'ю газ
18:45 03.06.2019
Молдова рискует потерять финансовую поддержку МВФ в случае досрочных выборов
Все новости страны
Россия Россия
09:20 07.06.2019
В Росси заявили, что не будут отказываться от транзита газа через Украину
08:25 07.06.2019
Путин заявил, что Россия может выйти из «ядерного» договора со США
20:00 06.06.2019
ОСК подписала соглашение с производителем компонентов винторулевых колонок / Фото
19:15 06.06.2019
Подводные пловцы Каспийской флотилии выполнили стрельбы из специального оружия / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
16:55 31.05.2019
Папа Франциск летить до Румунії
Все новости страны
Турция Турция
13:31 05.06.2019
Постпред США у НАТО: Турції доведеться зробити вибір: або С-400, або F-35
20:23 04.06.2019
Турция выиграла тендер на постройку пяти танкеров для ВМС Индии
14:59 04.06.2019
Украина вошла в топ-10 стран по турпотоку в Турцию с начала года
10:40 04.06.2019
МЗС: угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною готова на 99%
Все новости страны
Украина Украина
09:58 07.06.2019
Радиостанции РФ захватили украинские частоты в аннексированном Крыму
08:56 07.06.2019
Украинца приговорили к 10,5 лет колонии за «шпионаж» в оккупированном Крыму
21:01 06.06.2019
Активістка Зудієва: Громадянська журналістика - єдине правдиве джерело інформації про Крим
20:30 06.06.2019
Євросоюз вимагає від Росії негайно звільнити Сущенка та інших в'язнів
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс