Украинца приговорили к 10,5 лет колонии за «шпионаж» в оккупированном Крыму

08:56 07.06.2019 0 комментариев Крым

Так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму 6 июня приговорил к 10,5 годам колонии строгого режима обвиняемого Россией в шпионаже в пользу Украины Константина Давыденко. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Сообщается, что украинцу вменили статью 276 УК РФ (собирание сведений, составляющих государственную тайну в целях передачи иностранному государству).

Судебные заседания проводились в закрытом режиме. Прокурор на судебном заседании 5 июня запросил 12 лет колонии для обвиняемого.

Напомним, в феврале 2018 года ФСБ РФ заявила о задержании в Симферополе гражданина Украины, жителя Донецкой области Константина Давыденко, которого подозревают в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Позже Лефортовский суд Москвы арестовал задержанного.



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