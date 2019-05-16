Украинца приговорили к 10,5 лет колонии за «шпионаж» в оккупированном Крыму
|08:56 07.06.2019
|0 комментариев
|Крым
Так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму 6 июня приговорил к 10,5 годам колонии строгого режима обвиняемого Россией в шпионаже в пользу Украины Константина Давыденко. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
Сообщается, что украинцу вменили статью 276 УК РФ (собирание сведений, составляющих государственную тайну в целях передачи иностранному государству).
Судебные заседания проводились в закрытом режиме. Прокурор на судебном заседании 5 июня запросил 12 лет колонии для обвиняемого.
Напомним, в феврале 2018 года ФСБ РФ заявила о задержании в Симферополе гражданина Украины, жителя Донецкой области Константина Давыденко, которого подозревают в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Позже Лефортовский суд Москвы арестовал задержанного.
Ещё на эту тему:
МИД Британии обнародовал доклад о нарушениях Россией прав человека в Крыму и на Донбассе
МЗС Британії виклало доповідь про порушення Росією прав людини в Криму і на Донбасі
В СИЗО Симферополя после избиения погиб заключенный
ЄСПЛ призначив дату слухань "кримської скарги" України проти РФ
Оккупанты заявляют, что увеличили расходы на соцвыплаты крымчанам
С территории "Артека" выселяют на улицу 1000 "угрожающих безопасности детей" человек