В Росси заявили, что не будут отказываться от транзита газа через Украину
|09:20 07.06.2019
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|Россия
Россия не будет останавливать транзит газа через Украину в Европу в 2020 году, но принять ультимативные требования по новому контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом» не может.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
«Никто никогда не заявлял о том, что мы откажемся. Это было бы, наверное, убийственно для нас и нерационально. Но и пойти на такие ультиматумы, что «вам все равно некуда деться, вы часть (газа – ред.) будете через нас качать, поэтому берите наши условия и вперед - это не тот метод, который мы поддерживаем», - считает Панкин.
Панкин подчеркнул, что условия нового контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» должны быть приемлемыми для Москвы.
«Вопрос в том, на каких условиях будет осуществляться этот транзит с точки зрения долгосрочности контракта, распределения мощностей, цены за транзит, правил. В этом большая загвоздка», - отметил он.
Высокопоставленный дипломат выразил надежду, что во второй половине года переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом по условиям нового контракта интенсифицируются. Он отметил, что это произойдет после формирования нового правительства.
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