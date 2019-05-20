Путин заявил, что Россия может выйти из «ядерного» договора со США

08:25 07.06.2019 0 комментариев Россия

Россия может не продлить договор с Соединёнными Штатами о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), истекающий в 2021 году.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума-2019, сообщает Радио Свобода.

Говоря о том, что Россия может не продлить договор с Соединёнными Штатами СНВ-3, Путин возложил на США ответственность за, как он выразился, "раскачку всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности".

Путин также прокомментировал информацию о присутствии российских военных в Венесуэле. В частности, он утверждает, что Россия не создает на территории южноамериканской страны военных баз, а специалисты приезжают и уезжают в рамках контрактных обязательств.

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Путин высказался и о том, что его не пригласили на торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии: "Почему меня должны обязательно везде куда-то приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь". Президент РФ предположил, что западные лидеры, возможно, хотели "пошушукаться" между собой перед тем, как начать контакты с российскими властями.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6–8 июня.



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