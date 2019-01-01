Уряд Нідерландів висловився проти вступу Болгарії до Шенгенської зони через підозри у корупції й торгівлі людьми в країні.

Про це під час візиту до Софії заявив глава МЗС Нідерландів Стеф Блок, передає Укринформ.

«Ми чули про ваше бажання приєднатися до Шенгенської зони, однак, я хочу, щоб ви зрозуміли, що нідерландський народ знає про велику кількість мігрантів, які прибувають до нашої країни, і ми повинні переконатися, що контроль на кордоні є безкомпромісним, перш ніж ми дозволимо Болгарії приєднатися до Шенгену», - сказав міністр.

За словами Блока, уряд Нідерландів не може дозволити Болгарії увійти до Шенгенської зони, перш ніж буде упевненість у тому, що країна може гарантувати належний прикордонний контроль.

"Нідерланди знову заблокували вступ Болгарії до Шенгенської зони через корупцію. Проте, цього разу додалася ще одна проблема - торгівля людьми", - пише Euractiv. До цього видання додає, що у Нідерландах також занепокоєні скандалами в Болгарії щодо купівлі паспортів за хабарі, і вважають це додатковим аргументом проти вступу країни до Шенгену.

Зазначається, що Європейська комісія офіційно підтримує Софію в її прагненні стати членом Шенгену, і офіційно Болгарія виконала всі технічні критерії для цього. Проте, без згоди Нідерландів країна не зможе стати наступним членом Шенгенської зони.

Як повідомлялося, у травні прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що головним пріоритетом країни залишається приєднання до «шенгену».