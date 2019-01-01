Повернення скіфського золота: Рішення Апеляційного суду Амстердама оголосять 16 липня

20:15 06.06.2019 0 комментариев Крым

Апеляційний суд Амстердама оголосить 16 липня 2019 року рішення щодо повернення в Україну колекції скіфського золота, яке було відправлене з кримських музеїв на виставку в Нідерланди ще до окупації півострова РФ.

Про це йдеться на сторінці Міністерства юстиції в Facebook, пише Укрінформ.

"Друзі, хочемо повідомити, що рішення Апеляційного суду Амстердама стосовно повернення скіфського золота в Україну буде оголошене 16 липня 2019 року", - інформують у Мін’юсті.

Як повідомляв Укрінформ, суд Амстердама 11 березня розпочав розгляд апеляції у справі щодо повернення в Україну колекції скіфського золота, яке було відправлене з кримських музеїв на виставку в Нідерландах ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну.

Рішення було ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду.

Допоки триває судова тяганина, скіфське золото зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Раніше повідомлялося, що Апеляційний суд Амстердама оголосить рішення щодо апеляції у справі про повернення в Україну колекції скіфського золота 11 червня 2019 року.



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