Завод по производству оборудования для канализационно-очистных сооружений (КОС) с общим объемом инвестиций в 200 млн рублей построят в оккупированном Крыму к 2029 году.

Соглашение было подписано в четверг, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил гендиректор "Корпорации развития оккупированного Крыма" Наиль Габбасов, пишет Крымское информационное агентство.

«Соглашение по производству оборудования для канализационно-очистных сооружений подписала заместитель председателя Совета министров — министр финансов Ирина Кивико и представитель инвестора. Подписаны соглашения о строительстве мебельной фабрики и предприятия по производству алюминиевого профиля», — сообщил Габбасов.

В пресс-службе "Корпорации развития Крыма" уточнили, что оборудование для КОС позволит очищать бытовые и нефтесодержащие сточные воды до показателей, позволяющих их сбрасывать непосредственно в водоемы.

Предприятие планируется разместить в Симферопольском районе. Срок реализации проекта — 10 лет.

Еще одно соглашение касается строительства в Симферополе производства по изготовлению около 10 тысяч квадратных метров алюминиевых фасадных, оконно-дверных, раздвижных и интерьерных конструкций, ворот и рольставен.

Инвестор планирует вложить в создание производства 150 млн рублей, реализовав проект за пять лет.

Мебельную фабрику планируют построить в Симферопольском районе. На участке площадью 1 га планируется возвести производственные и складские помещения для организации производства мебели и мебельных полуфабрикатов: фасадов для шкафов купе (до 20 тысяч единиц в год), шкафов-купе до 10 тыс. единиц в год. Инвестор вложит в создание производства около 100 млн рублей. Запустить производство планируется в течение пяти-шести лет.

Интерес к возможности поставок строительных материалов в оккупированный Крым, по словам Кивико, проявили бизнесмены из КНР, посетив стенд региона на ПМЭФ.

«Крымский стенд вызвал интерес у иностранных инвесторов. Подходили представители делегации из Китая. Они очень внимательно следят темпами роста у нас в строительстве. Готовы поставлять строительные материалы, трубы. Спрашивают, как это можно сделать», — сообщила Кивико. Она также не исключила, что помимо планируемых соглашений, которые планирует заключить оккупационные власти Крыма, возможны новые договоры в рамках ПМЭФ.