Подводные пловцы Каспийской флотилии выполнили стрельбы из специального оружия / Фото
|19:15 06.06.2019
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|Россия
Подводные пловцы противоподводно-диверсионного отряда (ППДО) Каспийской флотилии (КФЛ) выполнили стрельбы из специального оружия в рамках отработки учебно-боевых задач под водой на специально оборудованных участках морского побережья в акватории Каспийского моря.
В ходе занятий военнослужащие выполнили упражнения по подводному плаванию в светлое и тёмное время суток в полном водолазном снаряжении. Под водой бойцы ППДО отработали навыки стрельбы из специального оружия по неподвижным и движущимся мишеням. В качестве подводных мишеней использовались специальные ростовые макеты, изображающие водолаза, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, в новом учебно-тренажерном комплексе пловцы морской пехоты отработали действия по оказанию помощи водолазу при получении баротравм различной степени тяжести. Для этого на вооружении отряда стоит специальный комплекс – передвижная декомпрессионная водолазная станция (барокамера) на базе автомобиля КАМАЗ-5320.
Бойцы ППДО обеспечивают безопасность кораблей Каспийской флотилии в пунктах базирования, а также при стоянках на незащищённых рейдах.
Фото МО РФ
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