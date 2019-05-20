Подводные пловцы противоподводно-диверсионного отряда (ППДО) Каспийской флотилии (КФЛ) выполнили стрельбы из специального оружия в рамках отработки учебно-боевых задач под водой на специально оборудованных участках морского побережья в акватории Каспийского моря.

В ходе занятий военнослужащие выполнили упражнения по подводному плаванию в светлое и тёмное время суток в полном водолазном снаряжении. Под водой бойцы ППДО отработали навыки стрельбы из специального оружия по неподвижным и движущимся мишеням. В качестве подводных мишеней использовались специальные ростовые макеты, изображающие водолаза, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, в новом учебно-тренажерном комплексе пловцы морской пехоты отработали действия по оказанию помощи водолазу при получении баротравм различной степени тяжести. Для этого на вооружении отряда стоит специальный комплекс – передвижная декомпрессионная водолазная станция (барокамера) на базе автомобиля КАМАЗ-5320.

Бойцы ППДО обеспечивают безопасность кораблей Каспийской флотилии в пунктах базирования, а также при стоянках на незащищённых рейдах.

Фото МО РФ