США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD

18:15 06.06.2019 0 комментариев Румыния

США розмістили свою найсучаснішу систему повітряної і протиракетної оборони THAAD на військовій базі Девеселу на півдні Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Система THAAD розміщена у Румунії тимчасово для забезпечення безпеки, поки армія США проводить оновлення системи протиракетної оборони Aegis Ashore.

Союзне повітряне командування НАТО візьме на себе оперативний контроль над THAAD протягом місії. Це перший випадок, коли цей ракетний комплекс був розгорнутий у Європі під командуванням НАТО.

"THAAD залишатиметься в експлуатації в Румунії лише тоді, коли влітку буде проводитися технічне обслуговування та оновлення Aegis Ashore", - заявили в Європейського командування армії США, EUCOM.

Кожна з двох систем THAAD, розміщених у Румунії, має вісім ракет-перехоплювачів. Кожна ракета важить близько 1000 кілограмів і має довжину 7 метрів. Системи можуть перехоплювати балістичні ракети малого і середнього радіусу дії.

В Девеселу разом з протиракетною системою розміщені близько 1000 американських і румунських військових для посилення східного флангу НАТО.



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