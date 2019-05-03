Президент Молдовы Игорь Додон, выступая в четверг, 6 июня, на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что может распустить парламент республики уже в начале следующей недели.

"Буквально в ближайшие дни мы можем создать новое правительство Молдовы, - сказал Додон. - Потому если до воскресенья (9 июня - ред.) не будет создано парламентское большинство и правительство, мне придется распустить парламент на следующей неделе, в понедельник", - сообщает ТАСС.

"Уверен, что в случае формирования нового правительства в течение максимум года-полутора ситуация в Молдавии кардинально изменится. И многие сидящие здесь западные инвесторы придут в Молдавию, потому что это будет им интересно", - добавил президент.

После парламентских выборов 24 февраля Республика Молдова впервые за свою историю оказалась в ситуации, когда депутаты не могут избрать председателя законодательного собрания и сформировать органы управления. Президент Молдовы Игорь Додон ранее сообщал, что инициирует процедуру роспуска парламента после 10 июня, если депутаты не договорятся. Активизировать процесс накануне молдавских политиков призвали представители ЕС, России и США, которые посетили Кишинев и встретились с руководством страны и лидерами политических партий.

В 101-местный парламент Республики Молдова прошли три крупных формирования. Это поддерживающая президента ПСРМ (35 мандатов), контролирующая правительство проевропейская Демократическая партия Молдовы (30 мандатов) и проевропейский блок Acum (26 мандатов).