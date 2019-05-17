Біля берегів окупуваного Криму, у четвер, 6 червня, помітили відразу 3 літаки Військово-повітряних сил США, які здійснювали патрулювання в цьому регіоні.

Про це повідомляє в Twitter російський моніторинговий ресурс PlaneRadar, передає УНН.

Так, о 10:55 був помічений літак радіоелектронної розвідки військово-морського флоту США, Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II), що злетів з авіабази Суду Бей на острові Крит. Станом на 13:40 він знаходився в районі Севастополя.

О 11:45 до Оріону приєднався літак радіоелектронної розвідки ВПС США, Boeing RC-135V Rivet Joint, позивний LISK31, що злетів з тієї ж авіабази Суда бей. Він провів розвідполіт уздовж узбережжя Чорного моря.

Ще через пару годин, а саме о 13:35, патрульний протичовновий літак, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США, що злетів з авіабази Сігонелла в Італії, приступив до патрулювання в акваторії Чорного моря.